Doveva presentarsi alla trasmissione Mediaset ‘È sempre Cartabianca” condotta da Bianca Berlinguer per raccontare la sua verità. Ma di Boccia, finora, nessuna traccia. Ha scelto di rimandare forse di qualche ora, forse di una settimana il suo intervento, cercando tempo in più per ragionare sulla decisione.

L’annuncio di Bianca Berlinguer

L’annuncio della conduttrice è arrivato in apertura di trasmissione: “Come forse in tanti saprete avrebbe dovuto essere nostra ospite Maria Rosaria Boccia, donna protagonista di questi giorni, che ha poi portato alle dimissioni dell’ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano – ha esordito Bianca Berlinguer – e che tanti problemi ha creato nell’esecutivo. Ci avrebbe dovuto raccontare parte della sua verità, che non corrisponde a quella narrata finora. Dobbiamo però usare il condizionale, non siamo sicuri che sarà presente, ci ha comunicato che vuole prendere del tempo e ragionare, magari spostando l’intervista alla prossima settimana”.

Maria Rosaria Boccia a ‘È sempre Cartabianca’: “Nessun gettone di presenza”

Fonti Mediaset avevano precisato che la sua partecipazione era a titolo gratuito, senza nessun gettone di presenza. La decisione di ospitarla era stata presa in autonomia da Bianca Berlinguer come sempre accade nella scaletta della sua trasmissione, ed era previsto un faccia a faccia anche con altri interlocutori e infine un dibattito sull’intervista con la partecipazione annunciata in studio di Alessandro Sallusti, Concita De Gregorio, Andrea Scanzi.

