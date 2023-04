Poche ore prima del parto è stata picchiata e minacciata dal marito ubriaco con un coltello alla gola. Un uomo di 39 anni, di nazionalità salvadoregna, è stato arrestato dopo le violenze ai danni della moglie, una connazionale 33enne, al nono mese di gravidanza.

E’ accaduto lo scorso 24 marzo a Carugate, comune in provincia di Milano. Ad intervenire in casa della coppia, dopo la richiesta di aiuto da parte della vittima, sono stati i carabinieri della locale stazione, arrivati proprio mentre l’uomo, con un coltello in pugno, la stava stringendo per la gola.

Tranquillizzata dai militari dell’Arma, la donna ha spiegato che il marito, disoccupato, incensurato e irregolare sul territorio nazionale, era in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta dall’abuso di sostanze alcoliche e al culmine di una lite scaturita per futili motivi, l’aveva colpita con schiaffi e calci, per poi minacciarla con un coltello da cucina, anche in presenza della figlia minorenne.

La donna è stata successivamente portata dal personale del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti e la sera, stessa, poche ore dopo il suo arrivo, ha dato alla luce un bambino, ricevendo anche la visita degli stessi carabinieri che l’avevano soccorsa poche ore prima. L’uomo, invece, è stato arrestato e condotto al carcere di Monza

