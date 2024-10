È morta sui suoi amati sci, Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice 19enne che ieri mattina era caduta durante un allenamento sulle piste della Val Senales, in Alto Adige. Non c’è stato niente da fare per la promessa del gruppo sportivo dell’Esercito Italiano. Gli allenatori sono stati i primi a soccorrerla, ma quando era stata trasportata in ospedale, il San Maurizio di Bolzano, le sue condizioni erano parse subito gravissime.

L’incidente in pista

L’atleta della terza squadra nazionale era impegnata in una discesa sulla pista Gravand G1 quando ha perso il controllo: gli sci si sono divaricati, facendole mancare aderenza con la neve e provocando un violento impatto del volto contro la superficie ghiacciata. Uno degli sci si è staccato, e la ragazza è stata sbalzata fuori pista. Le prime indagini condotte dai carabinieri di Silandro hanno escluso la presenza di piante o barriere a bordo pista e il tracciato è apparso regolare. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto con un post pubblicato sui social, in cui ha espresso il più profondo cordoglio.

Chi era Matilde Lorenzi, promessa dello sci

Torinese di Villarbasse e componente della squadra junior femminile, Matilde Lorenzi aveva vinto nella passata stagione il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino e si era classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Specialista delle prove veloci originaria di Sestriere, Matilde Lorenzi ha esordito in Coppa Europa l’11 febbraio 2021 a Santa Caterina Valfurva in discesa libera. Tra i suoi migliori piazzamenti l’ultimo supergigante di St. Moritz nel dicembre 2023, in cui si era piazzata undicesima migliore score in Coppa Europa.

Tra gli affetti più stretti a piangerla, la sorella: anche lei sciatrice.

