Gli esami di maturità che i nostri ragazzi affrontano in questi giorni sono impegnativi. Li mettono davanti a quesiti, a tracce, a temi – parlo degli scritti – che aprono loro la mente. Ponendo criticità, instillando dubbi, spingendo a rimettere in discussione e rianalizzare tutto il sapere acquisito nei cinque anni di studio precedenti. Per fortuna spesso gli adolescenti sanno dare un senso anche alle cose complesse. E poi i titoli su cui esercitarsi erano in buona parte, come sempre, sulla letteratura. Ipotizziamo, per iperbole, che le tracce di attualità fossero state tutte legate alle sfide – importanti, impellenti, urgenti – della geopolitica. E che a doverne scrivere, trattandole con la profondità necessaria, fossero stati chiamati i parlamentari e dirigenti della politica. E quelli del centrosinistra in particolare. Cosa ne sarebbe venuto fuori?

Le tracce che manderebbero in crisi la sinistra

Traccia numero uno: “Israele e Palestina, due popoli, due Stati. Con quale forma di governo? Auspicabilmente, due Stati democratici. Posto che la Palestina è presidiata da decine di migliaia di miliziani fondamentalisti, divisi tra Hamas, Hezbollah e Jihad Islamica, che minacciano, affamano e taglieggiano la popolazione civile, impedendo libere elezioni, dica il candidato con quale criterio sarebbe realizzabile l’auspicato assetto statuale della Palestina senza averne prima creato le condizioni indispensabili, ripulendo la regione dai terroristi”.

L’Iran e la dittatura dimenticata

Complicata? Si può allora optare per la traccia numero due, più semplice e decisamente diretta. “Le manifestazioni per i diritti umani in Iran hanno caratterizzato per anni l’attività della sinistra in tutta Europa. Posto che l’Iran attua da sola il 60% delle condanne a morte comminate ogni anno nel mondo e che in Iran migliaia di donne vengono fatte stuprare e uccise per non aver coperto integralmente il capo con il velo, e che migliaia di corpi di omosessuali vengono lasciati appesi per giorno dopo essere stati impiccati, dica il candidato come sia possibile sostenere che in nome del diritto internazionale non deve essere messa in discussione la dittatura teocratica in Iran, oggetto delle attività di Israele”.

C’è poi la traccia di storia contemporanea: “Il 7 ottobre ha segnato uno spartiacque: crimini contro l’umanità mai visti prima sono stati compiuti contro migliaia di civili disarmati, uccidendo bambini e stuprando donne nei kibbutz pacifisti. Il candidato esponga le ragioni che hanno portato a minimizzare quando non a negare quei crimini, accusando Israele di aver reagito ingiustamente”.

Il cortocircuito Ucraina

In caso di difficoltà, si può optare per il quarto quesito, sull’invasione russa dell’Ucraina. “Il diritto alla difesa dell’integrità ucraina è stato votato dal Parlamento europeo. Spieghi il candidato come sia possibile dare seguito a questo intendimento se poi si vota contro alla possibilità per le forze armate ucraine di colpire le installazioni lanciamissili che dal territorio russo colpiscono quel paese”.

Siamo certi, purtroppo, che nessun esponente dell’attuale centrosinistra riuscirebbe a superare la prova di maturità che ci impone la storia. E la bocciatura, fuori di metafora, arriva: gli immaturi non possono ambire a governare.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

