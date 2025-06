Le tracce della maturità spartite come fossero canali Rai. Il tema su Paolo Borsellino richiama il grande ispiratore di Giorgia Meloni e piace a Fratelli d’Italia. Quello su Pier Paolo Pasolini risponde alla sensibilità di Pd e Avs. La traccia sul rispetto è cara ai centristi di Forza Italia, così come a Iv e Azione. Poi è uscita anche la traccia sul Gattopardo, che in Italia riassume sempre bene la politica tutta intera.