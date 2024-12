Maurizio de Giovanni sarà l’ospite del prossimo appuntamento culturale a Palazzo Vallelonga, in programma domani, giovedì 12 dicembre (ore 18.30) nella storica sede centrale della Banca Popolare di Torre del Greco (corso Vittorio Emanuele, 92). Lo scrittore partenopeo, accolto dal Presidente della BCP Mauro Ascione, parlerà con il giornalista Gianni Russo del suo ultimo libro: “Volver – Ritorno per il commissario Ricciardi”, edito da Einaudi. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

L’iniziativa, all’interno del programma “BCP per la cultura”, rappresenta per l’istituto di credito un’occasione di dibattito e riflessione per condividere il patrimonio culturale con il territorio e le persone che lo rappresentano e allo stesso tempo creare occasioni di crescita e condivisione di esperienze. L’obiettivo è quello di rendere Palazzo Vallelonga un contenitore culturale aperto a tutti, nell’ottica di contribuire alla crescita del tessuto sociale con attività che possano valorizzare le nostre radici e la nostra terra.

