“La grave carenza di personale medico nei pronto soccorso, medicine di urgenza e 118 richiede l’adozione di provvedimenti urgenti da parte della Regione Campania. I medici in servizio sono ormai allo stremo e non si è più in grado di garantire l’assistenza ai cittadini. E’ prioritario aprire subito un tavolo per studiare soluzioni straordinarie di reclutamento di personale medico”. Lo afferma in una nota Carmela Rescigno, consigliere regionale Fratelli d’Italia.

“Utilizzare il personale delle Usca, stabilizzare tutti i precari in servizio nelle strutture di emergenza della Regione, anche con il passaggio alla dipendenza del personale convenzionato. Ridurre il sovraffollamento in Pronto soccorso e del boarding dei pazienti in attesa di posto letto attraverso dei percorsi che migliorino l’appropriatezza della gestione e la qualità dell’accoglienza dei pazienti. Lavorare subito su queste soluzioni. Ogni ulteriore perdita di tempo è intollerabile. Per tali motivi – conclude – domani mattina depositerò un’interrogazione urgente al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, delegato alla Sanità in Campania”.

© Riproduzione riservata

Redazione