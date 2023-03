Abbattimento degli straordinari del 50%, nessun confronto con la nuova direzione generale a quasi nove mesi dell’insediamento, personale perennemente sotto organico e mancanza di programmazione. Prosegue lo stato di agitazione di medici, infermieri e operatori socio-sanitari all’ospedale Cardarelli di Napoli, il più grande del Mezzogiorno d’Italia. Questa mattina erano in programma dalle 10 alle 12 due assemblee, una della dirigenza medica andata in scena nella Sala Mediterraneo, l’altra del comparto infermieri e oss che hanno occupato, non senza momenti di tensione, la Sala Moriello (al secondo piano del Padiglione centrale) in segno di protesta dopo che non era stata assegnata loro alcuna sede.

Una mobilitazione che vede unite tutte le sigle sindacali in campo a partire dal sindacato dei medici Federazione Cimo (Coordinamento italiano medici ospedalieri)-Fesmed (Federazione sindacale medici dirigenti) rappresentato da Luciano Vicenzo, dal sindacato Anaao Assomed (Associazione Nazionale Aiuti e Assistenti Ospedalieri) rappresentato dal dottore Eugenio Gragnano e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (FP CGIL, CISL FP, FIALS e NURSIND) con Gennaro La Marca.

Dopo mesi in attesa di un confronto con la nuova dirigenza, guidata da Antonio D’Amore insediatosi nel ruolo di direttore generale a inizio agosto 2022, i lavoratori del Cardarelli proseguono lo stato di agitazione perché ad oggi non sarebbero stati affrontati problemi cronici (a partire dalla carenza di personale) che, dopo l’emergenza Covid, rischiano di mettere a rischio i livelli essenziali di assistenza.

L’auspicio delle sigle sindacali è quello di avere un confronto diretto con la direzione strategica, soprattutto dopo la riduzione del 50% degli straordinari al comparto infermieristico. Una mossa che mette a dura prova il lavoro dei sanitari in prima linea, soprattutto nei reparti di emergenza (a partire dal pronto soccorso, uno dei più congestionati d’Italia), dove si continua a lavorare sotto organico. Una decurtazione degli straordinari arrivata – secondo la direzione strategica – per “ottimizzare” le risorse. Per i sindacati invece si stratta di “sfruttamento” del lavoro. Un confronto anche calendarizzato, in base alle priorità, ma che ad oggi non ha ancora avuto una risposta adeguata dalla direzione strategia dell’azienda ospedaliera.

Altri punti al centro della questione sono la stabilizzazione dei precari, la progressione economica orizzontale (Peo) e il regolamento dell’orario di lavoro e della mobilità interna.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo