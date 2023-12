Martedì 12 dicembre, alle ore 14.30, si terrà la terza conferenza del ciclo di seminari “Orizzonti della Medicina”, che vedono alternarsi esperti e professionisti nelle varie declinazioni dell’healthcare.

Il terzo appuntamento, dal titolo “Medicina e Scienza dello Sport”, avrà come focus il legame tra medicina e sport, cruciale per una duplice necessità: da un lato la medicina permette agli atleti di massimizzare il loro potenziale, riducendo il rischio di infortuni e migliorando l’efficacia dei programmi di allenamento; dall’altro lato, la pratica sportiva contribuisce in modo determinante al benessere generale. Si crea, così, un circolo virtuoso alimentato dal link indissolubile tra performance sportiva e tutela della salute.

Per esprimere questo concetto, tra i partecipanti alla tavola rotonda vi saranno campioni mondiali in vari settori sportivi, che hanno portato l’Italia ad ottenere prestigio e gloria a livello internazionale: Vittoria Bussi, ciclista detentrice del Record Mondiale dell’ora femminile in pista; Daniele Masala, campione mondiale ed olimpico di Penthatlon; Nicola Pietrangeli, Ambasciatore italiano del tennis nel mondo, ex campione italiano e mondiale, Capitano dell’Italia in Coppa Davis e Presidente onorario di “Tennis & Friends – Salute e Sport”; Filippo Volandri, ex campione italiano di tennis e allenatore della nazionale che nelle scorse settimane ha trionfato in Coppa Davis trascinata da Sinner.

Al dibattito parteciperà anche il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, e sarà moderato da Alberto Rimedio, telecronista RAI Sport per la Nazionale Calcio. L’incontro avrà luogo dopo i saluti introduttivi di Gianni Profita, Rettore UniCamillus, di Beniamino Quintieri, Presidente dell’Istituto di Credito Sportivo, e di Donatella Padua, Docente di Sociologia UniCamillus e Delegata alla Terza Missione. L’evento si terrà presso la sede di Roma di UniCamillus, in via di Sant’Alessandro 30. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, previa iscrizione a questo link.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo