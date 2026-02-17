Giorgia Meloni rompe gli indugi ed entra di peso sul tema giustizia, a un mese dal referendum. Sono quasi le 20 di ieri sera quando posta un video su tutti i canali social che vola immediatamente.

Lo fa con il taglio di chi mette la sicurezza e il contrasto dell’immigrazione irregolare al primo posto, ma l’obiettivo è chiarissimo: la magistratura con il suo insieme di vecchie regole e

malfunzionamenti.

Racconta la storia di un cittadino algerino che non potrà essere rimpatriato, malgrado le violenze commesse contro più donne, in Italia. «Gli italiani – aggiunge Meloni – hanno votato il centrodestra anche per questo, per ristabilire regole chiare e farle rispettare e il governo lo sta facendo con determinazione, nonostante una parte politicizzata della magistratura continui a ostacolare ogni azione volta a contrastare l’immigrazione illegale di massa».

Il calcio d’inizio della campagna elettorale è stato fischiato. Si parte.

L’intervento di Meloni

“Un cittadino algerino irregolare in Italia – ricorda Meloni – che ha alle spalle 23 condanne, tra le quali lesioni per aver picchiato una donna a calci e pugni, non potrà essere trattenuto in un Cpr, né trasferito in Albania per il rimpatrio. Per lui alcuni giudici hanno stabilito addirittura non solo che non ci sarà un’espulsione, ma che il ministero dell’Interno dovrà risarcirlo con 700 euro per aver tentato di far rispettare un provvedimento di espulsione. Ora, io penso che sia lecito chiedersi come si possa contrastare seriamente l’immigrazione illegale se chi viola ripetutamente la legge resta sul nostro territorio e lo Stato viene addirittura sanzionato per aver provato a far rispettare le regole. Il Governo continuerà con determinazione il proprio lavoro per rafforzare i rimpatri, per rendere più efficaci gli strumenti di contrasto all’immigrazione irregolare, per garantire sicurezza e legalità ai cittadini anche attraverso le iniziative che l’Italia sta portando avanti in Europa per procedure più rapide e rimpatri effettivi. Gli italiani – aggiunge Meloni – hanno votato il centrodestra anche per questo, per ristabilire regole chiare e farle rispettare e il Governo lo sta facendo con determinazione, nonostante una parte politicizzata della Magistratura continui a ostacolare ogni azione volta a contrastare l’immigrazione illegale di massa. Perché accogliere chi ha diritto è doveroso, rispettare le leggi italiane è indispensabile e chi non intende farlo non è benvenuto in Italia”.

