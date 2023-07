La storia di Tim Shaddock ha fatto il giro del mondo. Come nel film ‘Cast Away’ il marinaio 51enne australiano è sopravvissuto per due lunghi mesi senza acqua e senza cibo sulla sua barca danneggiata da una tempesta. Insieme a lui solo la cagnolina Bella che ha lottato per la sopravvivenza spartendosi con Shaddock acqua piovana e pesce crudo. La barca aveva lasciato il Messico per la Polinesia francese in aprile. Il 51enne e il suo fedele amico sono stati portati in salvo dal peschereccio messicano Maria Delia dopo essere stati avvistati da un elicottero. “Ho attraversato una prova molto difficile”, ha detto Shaddock in un video, “ho bisogno di riposo e di buon cibo perché sono stato a lungo da solo in mare. Per il resto sono in ottima salute”.

Una storia incredibile a lieto fine con un epilogo che però ha fatto storcere in naso a molti. Appena sceso dall’imbarcazione, l’ex naufrago ha deciso di sbarazzarsi della sua fedele compagna di viaggio, la cagnolina Bella. L’uomo di origini australiane tornerà presto a casa ma senza il cane. “Bella mi ha trovato nel bel mezzo del Messico – ha raccontato l’uomo -. Ho provato a trovarle casa tre volte, ma lei ha continuato a seguirmi. È molto più coraggiosa di me, questo è certo”. ha dichiarato ai medici che l’hanno soccorso. L’uomo ha poi regalato l’animale a un membro dell’equipaggio della Maria Delia, la nave messicana che li ha salvati, a condizione che riceva le giuste cure.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo