Sole e caldo al Centro-Nord fino a metà settembre con l’Anticiclone Bacco, temporali e vento fresco al Sud con temperature sotto la media del periodo per buona parte di questa settimana. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti un’Italia divisa in 2 per almeno 4-5 giorni. L’Anticiclone africano Bacco, in onore del Dio del Vino a settembre, porterà una fase estiva ad oltranza specie sull’Europa Centrale: il caldo più estremo, per il periodo, si osserverà tra Francia, Belgio ed Olanda; già ieri lo zero termico ha raggiunto 5000 metri sulla verticale di Parigi con massime oltre i 35°C sul territorio transalpino dei nostri cugini.

L’Italia non resterà comunque a guardare e, dopo i 35°C di Firenze ed Alghero, i 33 gradi di Roma e i 30 di Milano raggiunti domenica, le temperature saliranno di nuovo da giovedì in poi, dopo una leggera flessione nelle prossime ore. L’estate continuerà in Italia fino al 15 settembre, a meno di clamorose sorprese, e anche al Sud arriverà il solleone da venerdì 8 in poi: in seguito, le proiezioni dei modelli vedono l’arrivo di piogge e cali termici diffusi dopo il 17 settembre, ma ovviamente sono tendenze con un livello di attendibilità non molto alto. Intanto, nelle prossime ore troveremo bel tempo al Centro-Nord, seppur disturbato da qualche nuvola al mattino sul Nord-Ovest e da venti freschi e tesi sulle adriatiche; al Sud invece il barometro presenterà una freccia in giù: sono previsti rovesci e locali temporali tra Calabria e Sicilia, il tutto condito purtroppo da venti forti e nubi sparse.

Questa situazione ci accompagnerà fino a venerdì: attenzione dunque al Sud, si sta preparando un profondo ciclone sul Mar Ionio, un Vortice Greco che potrebbe alimentarsi anche del calore del mare e formare un TLC (Tropical Like Cyclone) o in italiano Ciclone Simil-Tropicale: tra giovedì e venerdì la pressione nell’occhio di questo ciclone potrebbe raggiungere 990 hPa e scatenare venti di tempesta in mare aperto e mareggiate sulle coste. Al momento la traiettoria di questo vortice è prevista sul Mar Ionio meridionale, intorno all’arcipelago di Malta, ma seguiremo questa evoluzione molto pericolosa per il potenziale rischio nubifragi sulle coste ioniche di Sicilia e Calabria. In sintesi, vortice greco al Sud, ‘tintarella di settembre’ al Centro-Nord: ma da sabato sole per tutti, una meravigliosa rilassante realtà per bambini, ragazzi, genitori e nonni che potranno godere di vacanze prolungate, ampliate e prorogate di quasi un mese rispetto a ciò che accadeva prima. L’estate italiana non finisce più a ferragosto, ma a metà settembre o addirittura oltre. Sav 20230905T085305Z

