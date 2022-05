Colpo di coda dell’autunno in Italia nel weekend: dopo giorni di caldo le temperature nel fine settimana si abbasseranno anche di oltre dieci gradi centrigradi e in alcuni casi anche di venti. Prima al Nord e poi al Sud. Un rinvio dell’estate che gli italiani avevano già assaggiato nelle ultime settimane.

Tutto per una massa d’aria polare in arrivo dalla Svezia che sarà subito seguita da un anti-ciclone che riporterà aria calda e bel tempo. Le previsioni stimano che si passerà anche dai 35 ai 15 gradi per risalire fino ai 37-38 gradi. La parentesi di fresco durerà quindi solo pochi giorni. La discesa di masse d’aria fredda porterà al crollo delle temperature a partire da sabato 28 maggio e interesserà soprattutto il Nord e parte del Centro.

Il primo cambiamento significativo si verificherà con forti venti di Bora e rovesci intensi sul Triveneto e fenomeni temporaleschi associati anche a grandine e colpi di vento. Al Centro nubi sparse e precipitazioni. Al Sud il tempo comincerà a essere più instabile per l’arrivo di un ciclone dalla Sardegna che porterà a temporali: il cambiamento interesserà soprattutto la Sicilia.

Domenica 29 maggio il calo delle temperature sarà più evidente: al Nord le temperature potranno scivolare anche di 10°C rispetto ai valori attuali. Da 30°C si passerà alla soglia dei 20°C. Sotto la media stagionale ma con meno precipitazioni. In Pianura Padana, da Bologna a Torino sono previste massime autunnali sui 15-18 gradi. In Centro tra i 19 e i 24 gradi con rovesci e schiarite. Al Sud resterà un po’ di caldo con punte di 28 gradi in Sardegna e in Sicilia ma con frequenti rovesci e calo termico altrove nel Meridione.

“Si aprirà così una parentesi climatica nuovamente più consona al periodo anche se l’anticiclone africano resterà comunque parcheggiato dietro l’angolo, a ridosso delle regioni meridionali, in vigile attesa e pronto a risalire di latitudine non appena ne avrà l’occasione (attenzione già alla prossima settimana)”, si legge sul sito specializzato IlMeteo.it.

