Una Pasquetta instabile. Lunedì 1 aprile il tempo sarà infatti da tenere d’occhio in molte parti d’Italia. Già dal mattino sono infatti previsti dei rovesci al Nord, ma anche in parte del Centro, soprattutto in Toscana. Precipitazioni a carattere irregolare si alterneranno a schiarite soleggiate. Ma sono previsti anche dei temporali particolarmente forti. Nel pomeriggio le precipitazioni potrebbero scendere e arrivare anche al resto del centro. Nel settore nord-ovest, in realtà, il tempo potrebbe migliorare leggermente con sprazzi di sole.

Chi invece anche a Pasquetta si godrà il bel tempo e il caldo sarà il Sud, dove continuerà la quasi estate. L’anticiclone africano farà sì che il bel tempo sarà prevalente, anche se in alcune aree potrebbero esserci nuvole irregolari.

