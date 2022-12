Andavano in giro, probabilmente a loro insaputa, su auto e scooter rubati o non coperti da assicurazione. E’ di 32 mezzi sequestrati l’esito di un controllo effettuato dai carabinieri della Compagnia di Marano all’interno dei Cas (centro accoglienza straordinaria) di Calvizzano, comune in provincia di Napoli.

Mezzi utilizzati dai migranti, ospiti della struttura, per andare a lavoro o per altre commesse quotidiane e da loro acquistati presumibilmente a prezzi stracciati, inconsapevoli dell’illecita provenienza e probabilmente mal consigliati.

Rinvenuti e sequestrati 16 scooter di diverse cilindrate risultati rubati o con il numero di telaio abraso. Sequestrate inoltre altre 4 auto e 12 mezzi a due ruote non coperti dalla prevista assicurazione. Accertamenti in corso per individuare i legittimi proprietari e contravvenzioni per un importo di circa 17mila euro con la certezza di 32 mezzi tolti dalla strada per una maggiore tranquillità dei cittadini.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano