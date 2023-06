E’ morta in ospedale la donna di 60 anni travolta da una betoniera a Milano mentre si trovava in bici. Troppo gravi le ferite riportate dopo l’incidente avvenuto poco dopo le 9 in piazza Durante quando il mezzo pesante, che procedeva nella stessa direzione della donna, ha svoltato improvvisamente a destra investendola, probabilmente senza rendersi conto della sua presenza. Soccorsa e rianimata dal 118 dopo una arresto cardiaco, la donna è stata condotta in codice rosso al Policlinico dove è poi deceduta nella tarda mattinata.

Le indagini sono affidate alla polizia locale. Il conducente della betoniera verrà denunciato per omicidio stradale. Nelle prossime ore verrà sottoposto ai test alcolemici e tossicologici e la sua posizione potrebbe aggravarsi. La salma della 60enne è stata posta sotto sequestro dal pm di turno della procura di Milano che disporrà l’esame autoptico.

Si tratta del quarto incidente mortale avvenuto in pochi mesi nel capoluogo meneghino con il coinvolgimento di mezzi pesanti. A denunciarlo è Legambiente. “Un incidente fotocopia, con nessun provvedimento effettivo ed efficace dopo l’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale il 4 maggio sulle prescrizioni alla circolazione dei mezzi pesanti” sottolinea in una nota Legambiente Lombardia. “Nulla è però stato fatto in concreto, e le collisioni continuano con la stessa dinamica di sempre, in uno stillicidio di lutti: Li Tianjiao, Cristina Scozia, Veronica Francesca D’Incà, Silvia Salvarani e oggi quella che si continua a sperare possa essere l’ultima – ha proseguito -. Milano è una città ad elevato livello di cantierizzazione, un fatto che dovrebbe accelerare la delibera su tutti i possibili provvedimenti in materia di sicurezza stradale, compresi i contenuti dell’altro OdG ancora pendente”, quello sulla città con limite di velocità a 30 km/h.

