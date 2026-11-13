La Procura chiede di archiviare. Dopo un anno e mezzo di arresti annullati, sequestri e titoli a tutta pagina, resta un’ammissione: le prove non c’erano. E resta una città che ha smesso di costruire. Cantieri fermi, uffici che non firmano, migliaia di famiglie che pagano il mutuo di una casa che non vedono. Nessuna archiviazione restituirà questo tempo.

Eppure, a pochi mesi dal voto, chi si prepara a guidare Milano parla d’altro. Sicurezza, criminalità, immigrazione: temi seri, che questa pagina non ha mai trascurato. Ma una campagna che si ferma lì evita la domanda da cui dipende il resto, compresa la vivibilità dei quartieri: come si torna a costruire a Milano, e con quali regole. Del resto i cantieri abbandonati sono già diventati, in più di un caso, luoghi di spaccio e di degrado: anche la sicurezza passa da qui.

Ai candidati chiediamo chiarezza. Dicano se l’urbanistica che ha fatto crescere la città negli ultimi quindici anni per loro è stata legittima o un errore da correggere. Dicano quali norme chiederanno al Parlamento e quali tempi daranno agli uffici. Dicano che cosa offrono alle famiglie sospese, caso per caso, oltre alla solidarietà. Sarebbe bello dicessero qualcosa anche quelli che hanno sventolato le inchieste come loro bandiere, blaterando di lobby del cemento. È una questione di responsabilità. Chi governerà Milano, ma anche solo chi rappresenterà un pezzo di città, non può lasciare che a stabilire come si costruisce sia, nei fatti, l’interpretazione di un pubblico ministero. Le regole le scrive la politica, e tocca alla politica difenderle davanti a chiunque. Chi oggi non ha una risposta su questo, semplicemente e tragicamente, non ha un programma per la città.

Ambrogio

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