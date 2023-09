Dalle 11 di questa mattina i Vigili del Fuoco di Milano stanno intervenendo a Milano in via Morimondo 17, in una palazzina adibita ad uffici della nota multinazionale Yoox, il sito noto per l’acquisto di abiti e accessori fashion: i 50 dipendenti sono stati fatti evacuare dopo che avrebbero inalato una sostanza non ancora identificata.

In particolare, 37 di questi impiegati sono dovuti ricorrere alle cure del personale sanitario. Nessuna particolare criticità è emersa fino ad ora. Al lavoro gli esperti del nucleo NBCR per stabilire il tipo di sostanza inalata.

Nessuno dei 37 dipendenti Yoox è stato ricoverato in ospedale. Gli impiegati, dopo aver inalato la sostanza, di cui ancora non è nota la natura, hanno avvertito un bruciore agli occhi e alla gola, ma sono state sufficienti le cure dei sanitari del 118 presenti sul posto.

