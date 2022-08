Era con gli amici davanti a una cornetteria quando è stata travolta da un’automobile. La vettura non si è fermata ed è scattata la caccia all’uomo. È successo la scorsa notte, intorno alle 23:00, a Melito, comune in provincia di Napoli nord. Vittima una ragazza di 14 anni. L’episodio segue uno analogo, in quel caso mortale, verificatosi solo pochi giorni fa a Piscinola. Sul caso indagano i carabinieri.

La notizia è stata riportata da Internapoli. L’adolescente si trovava con alcuni amici presso il locale, in via Roma, quando è stata investita. La persona alla guida non avrebbe prestato soccorso. La 14enne è rimasta a terra, travolta dalla vettura. È stata trasporta in ospedale, ad Aversa. Non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri stanno indagando per risalire all’identità della persona alla guida dell’automobile. I militari valutano di acquisire le immagini delle eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona per ricostruire la dinamica dell’incidente e rintracciare il responsabile del sinistro.

Solo qualche giorno fa, nella serata di martedì 2 agosto, un uomo era morto dopo essere stato investito nel quartiere Piscinola, Napoli nord. L’uomo era rimasto in una pozza di sangue, morto sul colpo, e anche in quel caso chi conduceva l’automobile non si era fermato a prestare i soccorsi. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. Per la vittima non c’era stato nulla da fare.

