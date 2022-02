Due arresti, due ragazzi minorenni, sono stati arrestati per le violenze sessuali avvenute la notte di Capodanno in Piazza Duomo a Milano. La Polizia stamattina ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. I due destinatari sono fortemente indiziati, riporta l’Ansa, delle molestie e delle rapine ai danni di diverse ragazze nella notte di festa: le accuse sono di violenza sessuale di gruppo e, per uno dei due, anche di rapina. Sale quindi a quattro il numero dei giovani arrestati per gli episodi denunciati da diverse ragazze e ripresi in alcuni video.

L’indagine è condotta dalla sezione Omicidi della Squadra Mobile di Milano e dal Commissariato Centro, spiega la Questura. I due ragazzi destinatari dell’ordinanza hanno 16 e 17 anni e sono entrambi egiziani, uno regolarmente soggiornante e l’altro minore straniero non accompagnato. La misura è stata emessa dal gip presso il Tribunale per i Minorenni di Milano su attività coordinata dal Procuratore Ciro Cascone nell’indagine parallela a quella principale svolta dal pm della procura ordinaria Alessia Menegazzo e coordinate dall’aggiunto Letizia Mannella. Le indagini sono risalite ai due analizzando le immagini dei sistemi di sorveglianza, i racconti dei testimoni, lo studio dei profili social e l’utilizzo del software per il riconoscimento facciale da parte della Polizia Scientifica.

Vittime delle molestie sessuali due turiste tedesche, immortalate in un video che ha rapidamente fatto il giro del web. Le indagini attribuiscono al sedicenne anche la responsabilità di una rapina che avrebbe effettuato intorno alle 2:15 in via Torino. Il giovane sarebbe stato parte di un nutrito gruppo che avrebbe accerchiato una coppia di ragazzi che passeggiava con alcuni amici e l’avrebbe aggredita con violenza rapinandoli dei cellulari. Il ragazzo vittima dell’aggressione era stato curato con una prognosi di cinque giorni mentre un altro ragazzo, mentre tentava di chiamare i soccorsi, era stato minacciato con un coltello da uno degli aggressori.

Una ventina i ragazzi identificati per le molestie a sfondo sessuale nella notte di San Silvestro. Almeno nove le aggressioni segnalate. Una delle ragazze è tornata a Milano dalla Germania per testimoniare. Le violenze erano state raccontate come l’aggressione di un branco: tra il sagrato e l’ingresso della Galleria. “Siamo state travolte da 40/50 ragazzi, dai 16 ai 25 anni, ci hanno toccate. Ci spingevano e ci passavano da un ragazzo all’altro”, avevano raccontato le ragazze. Un amico era riuscito a tirare via dalle violenze una ragazza, perdendo però di vista l’altra: “Era lì che cercava di coprirsi con il giubbino, non aveva più indumenti addosso, rannicchiata per terra piena di lividi, i pantaloni abbassati alle caviglie, è stata soccorsa da un operatore delle forze dell’ordine che l’ha aiutata a rialzarsi. Poi da un’ambulanza”. Le ecchimosi e le lesioni riscontrate in ospedale avrebbero provato l’orribile violenza.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

