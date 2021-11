C’è un secondo tifoso della Fiorentina denunciato da Greta Beccaglia, l’inviata di ToscanaTv molestata durante la diretta televisiva dall’esterno dello stadio di Empoli lo scorso 27 novembre.

La Digos l’ha individuato oggi: è un 48enne della provincia di Firenze. Anche lui, proprio come Andrea Serrani, il 45enne ristoratore di Chiaravalle (Ancona) identificato ieri, è indagato per l’ipotesi di violenza sessuale.

Le molestie a fine diretta

In base alla denuncia della giornalista, il 48enne fiorentino si sarebbe avvicinato a Greta Beccaglia a fine diretta, pochi minuti dopo aver subito le molestie da Serrani, e l’avrebbe sfiorata nelle parti intime attraverso un contatto fisico. Anche in questo caso esistono delle immagini di ToscanaTv. Per risalire a questo secondo molestatore il commissariato di Polizia di Empoli le ha acquisite e confrontate con quelle delle telecamere dello stadio ‘Castellani’, con un’attenzione particolare al momento in cui si vede il passaggio dei sostenitori viola nel luogo in cui si trovano i tornelli. Per lui il questore Filippo Santarelli ha già emesso un Daspo di due anni: un anno in meno rispetto a Serrani.

Intanto prosegue l’attività investigativa per dare un nome agli altri tifosi responsabili di molestie verbali nei confronti della giornalista.

“Sono tre giorni che non dormo”

Greta Beccaglia, intervenuta alla trasmissione ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1, ha parlato di ciò che è successo la sera del derby tra Empoli e Fiorentina. “Sono stanca, provata, sono tre giorni che non dormo e non mi fermo un secondo -ha raccontato.- Il video dura 20 secondi dove si vede il tifoso che mi dà una pacca sul sedere, coi tifosi intorno che restano indifferenti. Successivamente ho intervistato altri tifosi che non hanno avuto parole carine nei miei confronti, e ancora dopo un altro tifoso mi è venuto addosso sfiorandomi le parti intime. Sono stata sfortunata perché queste cose non devono accadere ma almeno ho avuto la possibilità, essendo in diretta, di testimoniarle“.

La giornalista ha poi sottolineato: “Non mi era mai successo. Parole o apprezzamenti non richiesti sì, ma un gesto del genere mai”.

Riguardo a Andrea Serrani, il tifoso querelato e che nel frattempo si è scusato– “Mi scuso per il gesto. Non riesco a spiegarlo. Ora vorrei contattare la giornalista e chiederle scusa”- Greta Beccaglia ha spiegato: “L’ho denunciato e non intendo incontrarlo. Ci penserà il legale e la giustizia a decidere cosa dovrà fare. Quel che ci tengo a dire è che il gesto non è accettabile. Non so perché lui l’abbia fatto, forse quella persona ha pensato che fossi un oggetto lì.”

Il suo desiderio, ora, è solo quello di tornare alla normalità e al suo lavoro. “Voglio andare assolutamente fuori dallo stadio per Fiorentina-Samp. Sono più arrabbiata che impaurita da quello che è successo, voglio solo tornare alla normalità.”

Roberta Davi

