I Mondiali 2026 di Canada, Messico e Stati Uniti sono iniziati da una settimana e ci hanno già regalato delle partite emozionanti e dei colpi di scena in gare che sembravano scontate. È in corso di svolgimento la seconda giornata della fase a gironi, che continuerà anche questa domenica con tante partite da seguire. Ecco quali sono le migliori e dove vederle.

Spagna-Arabia Saudita alle 18:00

Iniziando dalle partite che verranno trasmesse ad orari non proibitivi nel fuso del nostro Paese, una partita da non perdersi è Spagna-Arabia Saudita, in programma questa domenica alle 18:00. Le furie rosse sono tra le favorite alla vittoria finale e se la vedranno contro la formazione saudita in un girone equilibratissimo dove, insieme anche a Uruguay e Capo Verde, sono tutte ferme a un punto dopo il primo turno.

Dove vedere Spagna-Arabia Saudita gratis in streaming

La partita tra Spagna e Arabia Saudita in Italia sarà trasmessa su Dazn, ma per chi risulta connesso ad internet dalla Spagna sarà possibile seguire il match in chiaro in diretta sul sito RTVE Play previa registrazione di un account gratuito.

Belgio-Iran alle 21:00

Alle 21:00, dopo il match delle furie rosse sarà il turno del Belgio, che se la vedrà al Los Angeles Stadium contro l‘Iran. Anche in questo caso, le due squadre hanno un punto a testa insieme alle altre che completano il girone, ovvero Nuova Zelanda e Egitto.

Dove vedere Belgio-Iran gratis in streaming

La gara sarà disponibile su Dazn e in chiaro su Rai 1 e RaiPlay, calcio d’inizio alle ore 21:00

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Riccardo Tombolini