Mondiali 2026 oggi in tv, dove vedere Stati Uniti-Australia gratis e in streaming

Alle 21:00 italiane di questa sera Gli Stati Uniti ospiteranno l’Australia al Seattle Stadium nella seconda sfida del Girone D della Coppa del Mondo 2026. La vittoria all’esordio contro il Paraguay potrebbe far staccare già oggi il pass per i sedicesimi agli statunitensi, che non vorranno fallire davanti al proprio pubblico. La Nazionale americana si era imposta sugli avversari per 4-1 nella prima partita del Mondiale, con una prestazione convincente. Florian Balogun si era messo in mostra con una doppietta, mentre Christian Pulisic rimane il punto di riferimento dei suoi, nonostante un acciacco fisico che sta tenendo sempre in guardia lo staff medico.

Stati Uniti-Australia, la polemica degli opinionisti

Anche l’Australia arriva a Seattle dopo una vittoria all’esordio, avendo battuto per 2-0 la Turchia nella prima giornata in una partita dove ha dimostrato grande solidità difensiva e capacità di colpire in contropiede, con mister Popovic che è riuscito a costruire una squadra compatta e difficile da affrontare. Come spesso accade, il clima pre partita è già colmo di polemiche, a causa del commento di alcuni opinionisti americani che hanno definito questo match come una formalità, scatenando delle reazioni forti tra le file australiane. I giocatori statunitensi sembrano però voler mantenere i piedi per terra e rispettare l’avversario. Partita fondamentale, dato che chi vincerà si prenderà la vetta solitaria del girone e la certezza di giocare i sedicesimi di finale.

Mondiali 2026, le probabili formazioni di Stati Uniti-Australia

Mauricio Pochettino dovrebbe iniziare questa gara con Freese tra i pali e Robinson, Ream, Richards e Freeman davanti a lui. Centrocampo verosimilmente formato da Tillman, McKennie e Adams, alle spalle di un tridente composto da Pulisic, Balogun e Dest. Tony Popovic orientato invece a schierare Beach a difesa della porta, con Bos, Circati, Burgess e Souttar a comporre la linea difensiva. A centrocampo chance per Italiano, O’Neill e Metcalfe, con Okon-Engstler che agirà in ruolo più avanzato, appena dietro a Irankunda e Toure. Di seguito lo schieramento delle due squadre:

Stati Uniti (4-3-3): Freese; Robinsono, Ream, Richards, Freeman; Tillman, Mckennie, Adams; Pulisic, Dest, Balogun. All. Pochettino

Australia (4-3-3):Beach; Boss, Circati, Burgess, Souttar; Italiano, O’Neill, Metcalfe; Okon-Englster, Irakunda, Traore. All. Popovic

Mondiali 2026 oggi in tv, dove vedere Stati Uniti-Australia gratis e in streaming

La partita tra Stati Uniti e Australia, oltre ad essere trasmessa su Dazn, sarà visibile in in chiaro su Rai 1 e RaiPlay con calcio d’inizio alle ore 21. Diretta a partire dalle 20:35

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Riccardo Tombolini