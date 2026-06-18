Fumata bianca ad un passo per il grande investimento del mercato nerazzurro. L’Inter si è assicurata l’acquisto di Marco Palestra dall’Atalanta, il giovane italiano che più si è messo in mostra quest’anno in Serie A fino ad arrivare a vestire l’azzurro. Nonostante a fine campionato alcuni club esteri si siano fatti avanti per l’acquisto del cartellino, la preferenza del giocatore – voglioso di restare in Italia – ha indirizzato fin da subito la trattativa con il club campione d’Italia, che proprio in queste ore ha messo in cassaforte il suo arrivo portando avanti colloqui con l’Atalanta.

Palestra all’Inter: cifre dell’operazione e ingaggio

Le due società stanno compiendo un passo verso l’altra per raggiungere l’intesa definitiva vicina ai 50 milioni che ha chiesto il club dei Percassi, senza grandi perplessità sulla buona riuscita della trattativa. Nel summit, che riprenderà nei prossimi giorni, presente sia la presidenza e la dirigenza sportiva bergamasca e milanese. Al 21enne verrà riservato un trattamento eccellente considerando il suo attuale stipendio di 280.000 euro, con un ingaggio superiore ai due milioni di euro.

Calciomercato Inter, settimana di novità

Sono giornate decisive per il mercato nerazzurro: soltanto ieri è arrivata la notizia di un accordo di massima con la Lazio per il trasferimento definitivo di Ivan Provedel a Milano per tre milioni di euro. Partirà nel ruolo di riserva di Josep Martinez, con l’opportunità di giocarsi il posto, e di alternarsi al 28enne durante alcune gare della stagione. Per Provedel – interista dalla nascita -, occasione per ritoccare il suo attuale ingaggio, che arriverà a quota un milione e mezzo di euro.

Redazione

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Luca Frasacco