Joe Barone è morto dopo un malore improvviso, poco prima della sfida tra Atalanta e Fiorentina di domenica. Il match è stato rinviato e il dirigente è stato portato in ospedale. Ma le condizioni sono apparse subito critiche. Oggi il decesso, annunciato con una nota dalla società viola. I messaggi di cordoglio sono arrivati da tutti i club di Serie A, e non solo, dai vari dirigenti e proprietari di altre squadre. Poi i messaggi dei calciatori della Fiorentina che hanno ricordato il loro direttore sportivo.

Morto Joe Barone, il saluto di Biraghi

Il capitano viola, Cristiano Biraghi ha salutato con un lungo post Barone, collegando la sua morte a quella di Davide Astori. “Ciao Joe, anche tu purtroppo come Davide mi avete fatto questo brutto scherzo di andarvene via senza salutarmi! Io non riesco a capacitarmi come questa vita quanto bella possa essere così crudele e tagliente” ha scritto il terzino.

“Faccio fatica a trovare le parole o meglio sarebbero troppe per salutarti come meriti, ma ti voglio solo ricordare come ci siamo conosciuti io e te, due caratteri duri, forti e schietti che al primo impatto si scontrano come due treni in corsa, ma che con la lealtà che ci contraddistingue alla fine viaggiano nella stessa direzione, contro tutto e tutti!”, scrive ancora il giocatore, aggiungendo: “Negli ultimi anni il nostro rapporto era diventato talmente forte che ci facevamo scudo uno con l altro contro le moltissime critiche che abbiamo subito io e te! Sei stato un amico, un fratello maggiore o un padre non so, una persona centrale da quando ti conosco! Uno dei pochissimi che sei stato sempre al mio fianco e non ti vergognavi a dirlo! Per questo ti dico che la promessa che ci siamo fatti io non la dimentico. E mi raccomando non dimenticarla neanche tu e dammi la forza da lassù di portarla avanti! Io e te sappiamo!”.

“Ti voglio bene e farò di tutto per portare avanti e far avverare i sogni che avevi tu per la nostra Fiorentina! Per me e la squadra è stato un duro colpo, poi senza neanche avvisarci che te ne andavi! Ma ti perdoniamo perché tutto quello che hai fatto per noi sarà impagabile per la vita! Ti saluto adesso che devo portare avanti la nostra missione! Ciao Joe. Il tuo cap”, conclude Biraghi.

Morto Joe Barone, il saluto degli altri calciatori

Non solo il capitano Biraghi. Nico Gonzalez ha scritto: “Riposa in pace Joe, sempre nei nostri cuori”. Il centrocampista Rolando Mandragora, invece, lo ha salutato così: “Spero di regalarti insieme ai compagni qualcosa che tanto sognavi”.

Così Jonathan Ikonè: “Sono distrutto dalla scomparsa di Joe. Eri una persona fantastica e fondamentale per il nostro team che mi è stata vicino anche nei momenti di difficoltà. Voglio ricordarti sempre con il tuo grande sorriso e spero di continuare la mia carriera sulla strada che mi hai indicato”.

Su Instagram è arrivato il saluto anche di Gaetano Castrovilli: “Ciao Joe, la vita sa essere ingiusta. Te ne sei andato via troppo presto. Mancherai ai tuoi cari ma anche alla tua seconda famiglia, la Fiorentina, a partire da noi giocatori, che hai trattato sempre come figli. Eri sempre il primo ad arrivare e l’ultimo a uscire dal centro sportivo: ti sei occupato del club come se fosse la tua casa, da buon padre quale eri. Riposa in pace Joe, ci mancherai. A tutti”.

Anche Martinez Quarta si è affidato a Instagram per salutare Barone: “Caro Joe, ancora non ci credo e non trovo le parole. Ci hai lasciato presto. Hai lasciato la tua Fiorentina, solo voglio ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me e la mia famiglia in questi anni. Mi hai portato qua, hai creduto in me, anche nei momenti più difficili e solo noi due lo sappiamo. Sei stato un padre per tutti noi, ci hai sempre difeso di tutto e di tutti, perché eravamo una famiglia, come dicevi sempre. Ti ricorderemo col sorriso, come ogni volta che vedevi la mia famiglia e scherzavi con loro. Joe, riposa in pace, noi faremo di tutto per portare la Fiorentina in alto, come sognavi. Ci proveremo Joe, per te. Ci mancherai, ma sarai sempre nel nostro cuore e al nostro fianco ogni volta che scenderemo in campo. Non ti dimenticheremo mai. Grazie di tutto. Grande abbraccio al cielo”.

Uno degli ultimi arrivati in casa viola, Andrea Belotti, ci ha tenuto a salutare il direttore sportivo: “Averti conosciuto è stato per me un immenso piacere. Mi hai trasmesso da subito tutto l’amore che provi per questa società e questi colori. Ci impegneremo a portare in alto il tuo nome e quello della tua squadra del cuore, che per te è una famiglia. Buon Viaggio Direttore. Grazie”

Morto Joe Barone, il saluto degli ex calciatori della Fiorentina

A salutare Barone con un post, anche Dusan Vlahovic, ex attaccante della Fiorentina oggi alla Juventus: “Joe ci ha lasciati troppo presto ma quel che ha fatto vivrà per sempre. Grazie di tutto”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani