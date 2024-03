I convocati ci sono. Si avvicina l’Europeo 2024 e le scelte cominciano ad essere importanti. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla mini spedizione negli Stati Uniti per le amichevoli della Nazionale Italiana contro il Venezuela ed Ecuador. Le sfide sono previste per il 21 e il 24 marzo negli Usa. Ci sono tre principali novità: Michael Folorunsho, Raoul Bellanova e Lorenzo Lucca. Tutti giocatori sotto osservazione e che sperano di poter arrivare nella rosa finale dell’Italia per la competizione internazionale.

Italia, la lista dei convocati di Spalletti per le amichevoli negli Usa

I calciatori convocati sono 28. Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

