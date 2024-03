Per il mondo dei social era una star degli animali. “Dottorpet” si è spento all’età di 37 anni e praticamente nessuno sapeva della sua malattia. Marco Pertini ha dedicato tutta la sua vita agli animali riversando tutto il suo amore per la loro cura con amore, entusiasmo e pacatezza. E oltre all’eleganza e al garbo che l’hanno reso famoso sui social, di Marco Pertini tutti ricordano lo straordinario riserbo anche sulle sue condizioni di salute. Della malattia di Marco quasi nessuno sapeva ““Qui in clinica in pochi sapevano tutto. Fino a 20 giorni fa eravamo convinti che ne stesse uscendo. Doveva accedere ad una nuova terapia ma sono sopraggiunte delle complicazioni.”

I video sui social da milioni di visualizzazioni

“Per scherzare gli dicevo che già era figo, era bravo e famoso e che gli mancava solo superare questa per diventare inarrestabile”. Oggi la chiesa era gremita per i funerali di Marco che sui social contava un enorme seguito. Tutti a Tivoli piangono quel ragazzone sempre sorridente e tanto amante degli animali. Il suo video del primo verso di un gattino appena nato con cesareo ha addirittura toccato quasi le due milioni di visualizzazioni su TikTok. Un successo “social” che, però, non lo ha mai distratto dal suo lavoro di medico veterinario

Marco Pertini si è spento per un male che non ha lasciato scampo al giovane veterinario che, quotidianamente, salvava vite di animali, soprattutto esotici, nella Clinica di Guidonia di via dell’Universo. Sui social era seguito da 67 mila persone su Instagram e da 125 mila follower su TIkTok.

La vita di Marco Pertini dedicata agli animali con amore e disponibilità

Nato a Tivoli, dove ha anche studiato, si era laureato alla facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo. Aveva trovato inizialmente lavoro presso lo studio veterinario Tozzi di Tivoli. Dal 2018, poi, era entrato nello staff della clinica di Guidonia, dove ha lavorato praticamente fino all’ultimo. I funerali verranno celebrati domani, martedì 25 marzo, alle ore 15.30 presso la chiesa di San Francesco a Tivoli.

Il dottor Gianluca Marchetti, titolare della Clinica Veterinaria Guidonia, racconta a RomaToday che tipo di medico fosse “Dottor Per Marco Petrini”: “Era un eccellente medico e ancor di più una persona cara a tutti noi. La sua bravura come medico, per quanto fosse enorme, risultava il pregio secondario se si considera il lato umano. Sempre sorridente, disponibile e con la battuta pronta. La tipica persona che non passa inosservata. Era magnetico, è diventato famoso sui social perché realizzava contenuti scanzonati ma con modo scientifico. Sapeva trasmettere il contenuto medico in maniera chiara e veloce anche in video di pochi secondi. Si era fatto apprezzare da tutti e non a caso sono 48 ore che ho il telefono rovente: ha lasciato un segno indelebile in tutti quelli che lo hanno conosciuto”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo