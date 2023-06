Un bambino di 12 anni è caduto durante una escursione in montagna e, nonostante la corsa in ospedale, non ce l’ha fatta. Tragedia ad Agerola, in provincia di Napoli, dove il piccolo si trovava in compagnia di alcuni familiari in un sentiero di montagna, in località Ponte Tito. A riferirlo gli stessi genitori e il nonno una volta arrivati al punto di primo soccorso di via Coppola, il presidio sanitario della Misericordia. Indagini in corso da parte dei carabinieri per far luce su quanto accaduto.

Sul posto i militari della sezione Investigazioni scientifiche insieme a quelli della compagnia di Castellammare di Stabia. Non è al momento chiaro se il 12enne fosse in groppa a un animale (cavallo o mulo) o altro. Secondo una prima ricostruzione il 12enne sarebbe stato vittima di una caduta rovinosa lungo il sentiero. Troppo gravi le ferite riportate.

La salma è stata sottoposta a sequestro dal pm di turno della Procura di Torre Annunziata, guidata da Nunzio Fragliasso, in attesa dell’esame autoptico che chiarirà le cause del decesso.

seguono aggiornamenti

