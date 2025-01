Un’accusa gravissima, ma tutta da dimostrare, quella nei confronti dell’ex centrocampista di Roma e Cagliari Radja Nainggolan. Il calciatore è stato fermato in Belgio nelle prime ore di lunedì 27 gennaio nell’ambito di un’indagine sul traffico internazionale di droga. È quanto riportano diversa media locali e la procura di Bruxelles (la sessa dell’inchiesta Qatargate, poi scioltasi quasi come neve al sole) conferma la notizia. “L’indagine riguarda l’importazione di cocaina dal Sud America in Europa, attraverso il porto di Anversa, e la sua ridistribuzione in Belgio”, ha dichiarato il procuratore Julien Moinil.

In mattinata sono sono state effettuate una trentina di perquisizioni tra Anversa e Bruxelles. Il calciatore, secondo quanto riferiscono i media locali, si trova attualmente sotto interrogatorio. Non è al momento ancora chiaro il coinvolgimento di Nainggolan nel presunto traffico di droga cristallizzato dagli inquirenti di Bruxelles.

Proprio pochi giorni fa, il 22 gennaio scorso, Nainggolan aveva annunciato il suo ritorno in campo. Dopo un lungo stop aveva deciso di accettare l’offerta del club di seconda divisione del suo paese, il Lokeren-Temse. Ad annunciarlo il club stesso con un post su Instagram: “Radja è qui”, si legge, “il Ninja è arrivato”. Nella stagione 2023/24, in Indonesia, la sua ultima esperienza con la maglia del Bhayangkara FC.

Il gol di Nainggolan al debutto andato in scena venerdì 24 gennaio

🤯 | Radja Nainggolan maakt z’n rentree met een 𝐨𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐬𝐜𝐡 𝐝𝐨𝐞𝐥𝐩𝐮𝐧𝐭! 🥷🔙 #LOKLIE pic.twitter.com/QJr55gb0QE — DAZN België (@DAZN_BENL) January 24, 2025

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo