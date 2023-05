E’ stato aggredito da un senza fissa dimora e, da terra, ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco mentre l’aggressore, un uomo di origine africana, continuava a colpirlo con un oggetto rimediato in strada. Panico a Napoli, all’esterno del Duomo, nell’omonima via, dove un agente della polizia municipale ha sparato più volte, almeno sette secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, ferendo alla gamba il clochard che ha iniziato ad aggredirlo dopo l’invito del poliziotto ad alzarsi dal porticato dove, soprattutto di notte, stazionano numerose persone che vivono in strada.

Ne è nata una violenta aggressione, con l’uomo che armato di un mazza ha aggredito l’agente colpendolo alla testa e scaraventandolo a terra. Agente che, secondo quanto si apprende, avrebbe sparato più volte per sfuggire alla furia dell’uomo. Ai soccorritori è apparso con il volto tumefatto dai colpi subiti. L’arma usata dal cittadino è un tondino di ferro, di quelli che di solito si trovano dentro i pilastri.

Il clochard, fermato dalla polizia e sottratto al linciaggio dei presenti, è stato portato all’ospedale dei Pellegrini per accertamenti: non sarebbe in gravi condizioni. Per le ferite riportate l’agente è stato trasportato all’Ospedale del Mare.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato che procede nelle indagini. Al vaglio, anche attraverso le telecamere di videosorveglianza, la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto. Con l’agente che da terra ha esploso numerosi colpi d’arma da fuoco che, per fortuna, non hanno colpito altre persone.

seguono aggiornamenti

