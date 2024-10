Sono entrati in azione prima dell’apertura al pubblico, quando all’interno del supermercato c’erano solo il direttore e pochi dipendenti. In due hanno provato a svaligiare la cassaforte presente all’interno della Coop di via Comunale Napoli a Pianura, periferia occidentale di Napoli, ma non avevano fatto i conti con l’apertura temporizzata dell’armadio blindato. Così sono tornati a casa a mani vuote e con i carabinieri della stazione locale alle calcagna dopo poche ore.

E’ la sintesi di un inizio di giornata di ordinaria follia andato in scena ieri, giovedì 24 ottobre, nel quartiere partenopeo. Due persone con il volto coperto dai caschi, una delle quali armata di un fucile a pompa, hanno fatto irruzione poco prima delle 7 all’interno del supermercato minacciando il direttore e altri tre dipendenti con l’obiettivo di farsi consegnare i soldi presenti all’interno della cassaforte. Il raid è durato pochi attimi perché i due ladri probabilmente non erano a conoscenza del funzionamento a tempo dell’apertura del dispositivo.

Resisi conto che sarebbe scattato l’allarme e che l’area era videosorvegliata, i due hanno desistito, fuggendo via. Poche ore dopo, raccolta la denuncia del supermercato, i carabinieri grazie alle telecamere presenti sono riusciti a rintracciare uno dei due responsabili, un uomo di 60 anni già in libertà vigilata. Quest’ultimo è stato sottoposto a fermo in attesa di convalida da parte del giudice mentre il complice è in via di identificazione.

Per fortuna per direttori e dipendenti dell’esercizio commerciale solo tanta paura ma nessuna ferita.

