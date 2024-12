E’ ricoverato in gravi condizioni Giovanni Russo, il carabiniere di 53 anni precipitato da una tettoia a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, nel corso di una serie di controlli che stava effettuando con alcuni colleghi. Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare di Ponticelli, il militare è stato operato d’urgenza ma resta in pericolo di vita nel reparto di rianimazione.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 6 dicembre nel corso di un’attività di servizio. Russo, vice brigadiere originario di Pomigliano d’Arco (Napoli), era su una tettoia che ha ceduto facendolo precipitare per almeno quattro metri.

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, esprime la più sentita vicinanza e solidarietà alla famiglia del Vice Brigadiere Giovanni Russo, rimasto vittima di un grave incidente durante un’operazione di servizio a Napoli. L’Arma tutta si stringe attorno al Vice Brigadiere Russo ed alla sua famiglia in questo difficile momento, manifestando profonda gratitudine per il suo impegno nel servire la comunità. Il Comandante Generale si è accertato con il Comandante Interregionale Ogaden, Gen. C.A. Marco Minicucci, delle condizioni di salute del militare, verificando che ogni risorsa necessaria sia stata messa a disposizione per garantire le migliori cure possibili.

