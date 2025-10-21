Tensione e forti disagi all’esterno della Mostra d’Oltremare di Napoli dove in mattinata, 21 ottobre, era in programma il concorso pubblico per il reclutamento di personale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia. La prova scritta era in programma su tre turni, uno con ingresso alle ore 8, l’altro alle ore 12, il terzo e ultimo alle 16. Buona parte dei candidati, circa 300 persone, convocata per il turno delle 8 (che prevedeva ingresso entro le 8.30 e inizio della prova entro le 9) è arrivata in ritardo a causa di un grave incidente avvenuti in Tangenziale ed è rimasta fuori.

Si sono vissuti momenti di tensione perché i candidati arrivati in ritardo, “per cause di forza maggiore”, hanno chiesto di poter svolgere la prova alle 12, in concomitanza con il secondo turno. Richiesta respinta dall’organizzazione probabilmente per mancanza di posti a sedere disponibili. Le proteste sono proseguite anche sotto la pioggia battente e poco dopo davanti ai cancelli della Mostra sono arrivati i carabinieri.

“Dopo ore di attesa – spiega un candidato – ci hanno detto di presentare un’istanza per una seduta suppletiva alla commissione interministeriale. C’è però delusione perché il maltempo e l’incidente in tangenziale sono alla base dei ritardi”. Inoltre “c’è chi è arrivato anche prima delle 8.30 ma non è riuscito ad entrare e si visto chiudere i cancelli in faccia”. Candidati che ora si stanno organizzando per presentare ricorso.

