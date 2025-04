Una donna di 30 anni, Lucia Iervolino, è morta in ospedale dopo aver riportato ustioni di terzo grado sul corpo. E’ accaduto al Cardarelli di Napoli dove la vittima, madre di una bambina di pochi anni, è arrivata in condizioni disperate intorno alle 14 di martedì primo aprile dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118 nella propria abitazione ad Ottaviano, comune vesuviano in provincia di Napoli. Inutili i tentativi dei medici del Centro Grandi Ustionati: la giovane mamma è morta poco dopo l’arrivo.

Sul decesso sono in corso le indagini dei carabinieri che non escludono nessuna pista, dal gesto volontario all’incidente domestico. Il marito, coetaneo, è stato accompagnato in caserma e in queste ore è a colloquio con il pm di turno della procura di Nola. Secondo quanto ricostruito, l’uomo non era presente in casa al momento della tragedia ma con la figlia.

aggiornamenti in corso

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo