Una donna è precipitata dal primo piano della propria abitazione in seguito a una lite. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale del Mare, è ricoverata in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio, tutto da ricostruire, è avvenuto nel centro di Napoli, in via Lavinaio strada compresa tra il corso Garibaldi e via Marina. Stando a una prima, parziale ricostruzione degli agenti del commissariato Vicaria e della Squadra Mobile, era in corso un litigio con altre persone, presumibilmente familiari quando è avvenuta la caduta dal primo piano.

Un volo di diversi metri. Poi i soccorsi tempestivi e la corsa in ospedale. Adesso le indagini per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

