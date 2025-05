Ha provato a uccidere la compagna, mentre erano in auto, con un colpo d’arma da fuoco alla testa, poi è scesa dalla vettura, ha percorso poco più di una cinquantina di metri e si è tolta la vita con un colpo alla tempia. E’ quanto accaduto nella notte tra Ponticelli, periferia orientale di Napoli, e il comune di Volla. Ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale del Mare la 31enne Daniela Strazzullo, ritrovata agonizzante all’interno dell’auto parcheggiata in via don Luigi Sturzo. Era seduta lato guidatore quando è stata soccorsa dai sanitari del 118: al momento è ricoverata in coma.

Distante poche decine di metri, in via Pinocchio (già territorio del comune di Napoli), è stata trovata senza vita Ilaria Capezzuto, 34 anni. Per i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, che indagano sulla vicenda, si tratterebbe di un tentato omicidio-suicidio.

L’arma utilizzata per entrambi gli episodio potrebbe essere la calibro 9 ritrovata accanto al cadavere di Capezzuto che aveva una relazione con Strazzullo. La prima era residente nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, la seconda originaria della Torretta (Chiaia). Indagini in corso per chiarire il movente.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo