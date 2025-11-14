Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato in un’abitazione di piazza Sant’Alfonso del quartiere di Piscinola, a Napoli, nel tardo pomeriggio di oggi, 14 novembre. La scoperta è stata fatta dalla polizia dopo una segnalazione. La vittima, le cui generalità non sono state al momento diffuse, aveva 51 anni.

Non si esclude l’intervento di terzi nella causa della morte. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato Chiaiano e della Squadra Mobile che procedono nelle indagini. Stando a quanto si apprende potrebbe trattarsi di un femminicidio perché sul corpo della donna ci sarebbero segni (trauma alla testa) riconducibili ad una possibile morte violenta.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo