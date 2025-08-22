Attimi di paura in Discesa Gaiola a Napoli, nel quartiere Posillipo, in seguito ad un incendio avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 22 agosto lungo la strada che porta all’Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola”. A fuoco, secondo una prima ricostruzione, alcune sterpaglie.

Il rogo si è verificato in una zona di campagna difficile da raggiungere dai vigili del fuoco che hanno richiesto l’arrivo di mezzi idonei per riuscire ad avvicinarsi il più possibile alle fiamme. Le fiamme con il passare dei ore hanno iniziato ad espandersi sempre di più, avvicinandosi alle abitazione. E’ stato così richiesto l’intervento di un elicottero per velocizzare le operazioni di spegnimento.

L’accesso all’area in questione è stato momentaneamente interdetto.

seguono aggiornamenti

Redazione

Ciro Cuozzo