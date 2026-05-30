Bisogna aspettare l'alba per i canadair
Napoli, in fiamme la collina dei Camaldoli: incendio di vaste dimensioni a Pianura. Notte di passione
Un incendio di vaste dimensioni sta interessando da diverse ore la collina dei Camaldoli a Napoli. Il rogo, iniziato già nel tardo pomeriggio di sabato 30 maggio nel tratto che affaccia sul quartiere di Pianura, è degenerato con il passare delle ore, arrivando, intorno alla mezzanotte, a poca distanza dalle abitazioni, rendendo l’aria irrespirabile.
Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco oltre agli uomini della protezione civile. I soccorritori stanno provando a contenere le fiamme in attesa dell’alba quando potranno entrare in azione i canadair.
Indagini in corso anche per capire le cause dell’incendio avvenuto dopo i primi giorni di forte, ma non irresistibile, caldo. Non si esclude la pista dolosa.
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