Paura questa mattina nella zona del Centro Direzionale di Napoli dove un’auto, per cause in corso di accertamento, è finita contro il muro che costeggia via Domenico Aulisio. Secondo una prima ricostruzione, a vettura, all’altezza dell’incrocio con viale della Costituzione è andata a finire contro il muro perimetrale che presenta già una grossa foratura da tempo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale. Non sono al momento chiare le sue condizioni di salute. Traffico in tilt per oltre mezz’ora. Dai primi accertamenti dei militari dell’Arma, l’auto è risultata rubata e il conducente non era presente all’arrivo dei soccorritori.

Accertamenti in corso anche grazie anche alle immagini delle telecamere presenti nella zona.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo