Lite tra coinquilini finisce in tragedia a Napoli dove un uomo di 63 anni è stato trovato morto dai carabinieri, intervenuti in un’abitazione di via Venezia Giulia a Cavalleggeri, frazione del quartiere di Fuorigrotta.

Napoli, lite tra coinquilini: fermato 48enne

Secondo una prima ricostruzione dei militari della locale stazione, intervenuti al civico 50 poco dopo le 12 di mercoledì 21 agosto, l’uomo sarebbe morto dopo una colluttazione con il suo coinquilino, un 46enne napoletano. Quest’ultimo è stato bloccato sul posto dai carabinieri.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e i motivi che hanno provocato il drammatico litigio.

