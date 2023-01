Napoli piange Giuseppe Giannino, storico pr della movida partenopea e gestore di numerosi locali (anche a Milano), scomparso all’età di 51 anni stroncato da una malattia. Peppe, così come era chiamato da tutti, lascia la moglie Fortuna e due figli. La sua è stata una lunga battaglia contro la malattia, sconfitta già una prima volta mesi fa e ritornata, purtroppo, negli ultimi tempi.

In tanti in queste ore stanno ricordando il 51enne, uno dei primi organizzatori di feste in discoteca a Napoli. Dal Madison Street al Rione Alto ai locali moderni, Giannino è stato uno dei pionieri della movida napoletana. Durante le festività natalizie, un suo messaggio sui social aveva sottolineato la gravità della malattia: “Ragazzi purtroppo le cose non vanno granché bene per il dolore, ho bisogno di raddrizzare il tiro sulla mia terapia, sono felicissimo di essere tornato a casa dalla mia family ma i dolori persistono. Ho un nuovo protocollo di cura e altri step nuovi da fare”.

Pochi giorni fa, nonostante le atroci sofferenze causate dalla malattia, la festa più bella: quella insieme ai figli per il compleanno della moglie. Nella tarda mattinata di oggi il tragico epilogo con la notizia della sua scomparsa che ha iniziato a diffondersi sui social nel pomeriggio.

In poche ore sono centinaia i messaggi di amici, colleghi del by night e parenti che si susseguono sulla sua bacheca social. Da brividi il messaggio di José Mennella, altro organizzatore di eventi a Napoli: “Da quando ho Facebook non ho mai commentato la scomparsa di qualcuno, forse per rispetto, forse perché non trovo mai le parole giuste, ma questa volta è diverso, tu meriti di essere ricordato per quello che ci hai trasmesso e per quello che a me personalmente hai insegnato. Ho iniziato con te a fare questo lavoro che faccio tutt’ora, mi hai dato fiducia quando ero poco più di un ragazzino, mi hai affidato date importanti nel tuo locale, il MADISON STREET, ti sei messo a volte contro tutti pur di darmi spazio, perché credevi in me e io te ne sarò per sempre riconoscente. Eri una persona perbene, leale, onesta, eri la parte sana in mondo malato e marcio. Sei stato il PR, perché così amavi definirti, più forte che abbia mai conosciuto”.

Da molti definito come persona “solare, gentile ed educata”, Peppe viene ricordato con la “stella del by night partenopeo“, un riferimento “unico dei locali della nostra città”.

“L’unica cosa che mi rasserena” aggiunge un altro amico “è che hai smesso di soffrire, ma non posso accettare che si possa morire a 50 anni, così giovani, nel pieno della vita”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo