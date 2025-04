Stavano assistendo alla processione della Madonna dell’Arco quando un’auto ha raggiunto la folla e, incurante dei presenti, ha esploso colpi d’arma da fuoco che hanno ferito due uomini. Domenica sera di sangue quella andata in scena in via Giovanni Tappia a Napoli, nella zona del quartiere Mercato, compresa tra via Vespucci e via Lucci.

Madonna dell’Arco, spari e due feriti

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, che indaga sull’accaduto, l’agguato sarebbe avvenuto intorno alle 23 al culmine di una lite tra donne. Feriti dai proiettili un uomo di 31 anni, che ha riportato una lesione all’arteria ed è ricoverato all’ospedale del Mare di Ponticelli, e un 23enne, raggiunto da una pallottola all’occhio sinistro che gli ha provocato la frattura all’orbita. Quest’ultimo è ricoverato all’ospedale dei Pellegrini nella Pignasecca.

Le indagini

Le due vittime, ascoltate dalla polizia, non hanno fornito al momento dettagli utili alle indagini, limitandosi a spiegare che si trovavano in strada con i propri familiari per assistere alla processione della Madonna dell’Arco. Indagini in corso per far luce su quanto accaduto. Al vaglio le immagini delle telecamere presenti nella zona ed eventuali testimonianze delle persone presenti in strada al momento dell’agguato.

