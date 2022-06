Una lite per motivi di natura passionale degenerata con l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco in strada. Attimi di panico si sono vissuti ieri sera a Napoli dove, intorno alle 22, i carabinieri sono intervenuti in via Camillo Cucca, nel quartiere Chiaia, dopo le segnalazioni di alcuni residenti preoccupati da quanto accaduto in uno dei vicoli a ridosso di via Piedigrotta e poco distante dal lungomare partenopeo e da pizza Sannazaro.

Sul posto i militari dell’Arma hanno trovato un’ogiva deformata, non risultano persone ferite né danni alle abitazioni presenti. Le indagini portano a escludere la pista riconducibile a dinamiche malavitose anche sei i protagonisti della vicenda in passato hanno avuto più di qualche problema con la giustizia perché collegati alla malavita della Torretta.

Secondo quanto ricostruito, tutto partirebbe da una relazione extraconiugale nata all’interno di una delle famiglie della zona. Un rapporto che già in passato aveva portato a fibrillazioni nella zona, terminate con l’allontanamento da Napoli di uno dei protagonisti. Con il ritorno di quest’ultimo le tensioni si sarebbero riaccese nelle ultime settimane fino al violento epilogo di ieri sera quando una delle persone coinvolte ha pensato bene di seminare il panico, sparando un colpo d’arma da fuoco nei pressi di un’abitazione di via Cucca. Un gesto intimidatorio sul quale sono in corso le indagini dei carabinieri.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano