Mattinata di sangue nella zona collinare di Napoli dove due uomini sono morti in circostanze in via di chiarimento. La prima vittima, 55 anni, sarebbe stata uccisa da un uomo in scooter mentre era alla guida della propria auto, una Bww bianca, nei pressi di una scuola, la Papa Luciani, a Marano (Napoli). L’omicidio è avvenuto all’altezza del civico 181 di via Marano-Pianura. Gravi ripercussioni al traffico cittadino in un orario di punta della giornata.

L’altra vittima è stata ritrovata cadavere in strada comunale Montelungo, in zona Camaldoli. Sul posto i Carabinieri per rilievi e indagini su dinamica e movente. I due episodi sembrerebbero essere collegati.

Secondo quanto ricostruisce Il Mattino, l’uomo a bordo dello scooter avrebbe prima ucciso la persona alla guida della Bmw esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco, poi si sarebbe tolto la vita. L’omicidio sarebbe riconducibile a questioni di natura sentimentale: l’uomo avrebbe ucciso il rivale in amore per poi togliersi la vita. Il 55enne aveva un relazione con l’ex moglie.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo