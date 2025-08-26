Alla Mostra del Cinema di Venezia non può sfilare la propaganda travestita da arte. Loghi falsificati, mappe che cancellano Israele, slogan come “dal fiume al mare”: non è creatività, è odio politico che si maschera da linguaggio culturale. Per questo lanciamo una raccolta firme rivolta alla Biennale: chiediamo una presa di posizione netta contro chi usa la cultura come arma per legittimare antisemitismo e menzogna. Venezia ha già dato al mondo un triste primato con l’invenzione del ghetto: sarebbe intollerabile che oggi la città lagunare ne collezionasse un secondo. L’arte è libertà, non menzogna. E la libertà non può esistere senza verità.

Comitato Venice for Israel

