L’atmosfera natalizia si diffonde anche attraverso lo schermo televisivo, con una programmazione speciale dedicata ai film caratteristici delle festività. Dai classici intramontabili ai più recenti film a tema natalizio e dedicati ai più piccoli, ecco la programmazione televisiva di martedì 24 e mercoledì 25 dicembre. In prima fila non possono mancare i grandi classici: “Una poltrona per due”, “Il grinch” e “Notting Hill”.

martedì 24 dicembre

Rai 1: 16:25 Pattini d’argento

Rai 2: alle ore 14:00 Natale a Londra, ore 21:00 Un Natale Molto Scozzese, ore 23:55 Natale a Passo di Danza

Rai 3: alle ore 21:20 Luca, ore 23:15 Le vele Scarlatte.

Rete 4: alle ore 16:30 7 spose per 7 fratelli, alle ore 21:25 Io speriamo che me la cavo, ore 23:35 Troppo Forte

Canale 5: alle ore 14:10 Il dono più grande, alle ore 00:30 Christmas at Dollywood

Italia 1: alle ore 14:05 Space Jam, alle 16:00 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, ore 19:30 Il Grinch, ore 21:35 Una poltrone per due

La 7: alle ore 17:30 Julie & Julia. Alle ore 21:15 Un marito per Cinzia, ore 23:15 La baia di Napoli.

Tv8: ore 21:35 Un principe sotto l’albero, ore 23:10 Un Natale di Cenerentola

Rai Movie: ore 14:00 Nuovo cinema paradiso.

mercoledì 25 dicembre

Rai1: ore 14:05 Note D’amore, ore 15:30 Colpo di fulmine a Natale, ore 17:05 La volpe e la bambina,

Rai 2: ore 14:00 Un Natale non proprio regale, ore 15:30 Un Natale in bianco e nero, ore 19:00 Semplicemente una favola, ore 21:35 Natale a Biltmore

Rai3: ore 21.20 Il paradiso può attendere

Rete 4: 15:30 Un bambino di nome Gesù, 21:15 Notting Hill, 23:50 Love Actually.

Canale 5: ore 16:50 Ritorno ad Aurora: un Natale speciale

Italia 1: ore 14:05 Polar Express, ore 16:10 Jack Frost, Ore 19:30 La piccola principessa, Ore 21:30 Miracolo nella 34a strada, ore 23:55 Il giardino segreto

La 7: ore 18:10 Fuga dal Natale, Ore 21:10 Parenti Serpenti, Ore 23:15 Mine vaganti.

Tv 8: Ore 17:15 Il nuovo spirito del Natale

Luca Frasacco