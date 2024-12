Abbiamo voluto porre delle domande a Babbo Natale. Non richieste tipo “la pace nel mondo” o “10mila euro sullo zerbino di casa”, ma domande vere, che potessero interpellare questo tizio, che non esiste ma ogni anno ce lo ritroviamo tra i piedi. Vale a dire un simbolo, che qui diventa destinatario dei più ironici e poetici quesiti che si possano fare in questo assurdo Paese che si chiama Italia.

Insieme a me, Conte, Della Mea, Gardumi, Goldkorn, Guelfi, Luti, Maestri, Patacca, Pelliti, Petri, Pugliesi, Rinaldi, Severi, Stroobant, Tuena hanno contribuito a comporre questo elenco di domande che Il Riformista girerà direttamente a Babbo Natale, come mi ha promesso il direttore Claudio Velardi. Per le risposte attendiamo fiduciosi…

1) Caro Babbo Natale, ammesso che tu esista, si può essere davvero buoni?

2) Secondo te si potrebbe chiudere un occhio su 3mila miliardi di debito?

3) L’intelligenza artificiale riuscirebbe a mettere insieme i partiti di centrosinistra?

4) Come fai a distribuire i regali in una sola notte?

5) Cosa pensi del patriarcato?

6) Visto che a sinistra non funziona il campo largo, potresti proporre il campo lungo?

7) Dopo la notte fatidica, la slitta va in manutenzione da Stellantis?

8) Qual è la tua età pensionabile?

9) In Lapponia c’è il contributivo o il retributivo?

10) Puoi dare una mano a Tajani sullo jus scholae?

11) È vero che i folletti che costruiscono giocattoli erano in stato di agitazione per il rinnovo del contratto e tu li ha precettati?

12) Come mai non fai niente per aumentare la tua credibilità?

13) Perché Calenda, che dice cose comprensibili, non se lo fila nessuno?

14) Puoi assicurarti che il Napoli vinca lo scudetto?

15) Se proprio deve essere una squadra lombarda, puoi chiarire alla Lega Calcio che sia l’Atalanta?

16) Hai mai preso ferie?

17) Sinceramente, potresti farci sapere quante letterine hai ricevuto a favore del Ponte sullo Stretto?

18) Hai sempre avuto i capelli bianchi anche da giovane?

19) Perché non mi hai mai portato il pony che ti avevo chiesto?

20) Ignazio La Russa ha veramente il busto di Mussolini in casa?

21) Sai se D’Alema ha in casa il busto di Lenin?

22) Hai mai pensato di tingerti la barba come fa quello scrittore romano?

23) È vero che l’idea dei regali è nata come scusa con la Befana per le tue uscite notturne?

24) Puoi chiedere a Pietrangeli chi è il numero 1 del tennis?

25) Esiste un telefonino che serve solo a telefonare?

26) Le renne, con tutti i chilometri che devono fare, partono in anticipo per arrivare in orario?

27) Non potresti, mentre sorvoli il mondo, far piovere la polverina dell’intelligenza?

28) Perché non esiste Mamma Natale?

29) Esiste Satana? Perché a volte si manifesta proprio.

30) La bontà è una forma di bellezza?

31) Perché nelle storie troviamo i cattivi più affascinanti dei buoni?

32) Tu, nel cuore tuo, cosa auguri agli umani?

33) Gli elfi hanno sesso?

34) Sai chi, tra mio fratello e mio cugino, mi ha rubato la collezione di Alan Ford quando avevo 17 anni?

35) Rudolph è con te da quando era cucciolo?

36) Col nuovo Codice della Strada, Rudolph, la renna col naso rosso, la ferma subito la polizia?

37) Da gennaio a dicembre percepisci la Naspi?

38) Tu partecipi al Whamageddon?

39) Al posto del latte, sul camino, preferiresti un gin tonic?

40) Dopo mille proclami e i tanti desideri dei tifosi, quanto tempo c’è ancora da aspettare per vedere Del Piero presidente della Juventus?

41) Perché, nonostante i mille proclami sull’occupazione in crescita, parecchie persone non riescono a trovare lavoro?

42) Perché la Meloni continua a crescere nei consensi?

43) Sai che la slitta dal 2035 deve essere rigorosamente elettrica?

44) Perché nonostante abbia inviato molteplici domande a tutti i giochi a premi televisivi, nessuno mi invita al provino di selezione?

45) Da quale scrittore vorresti essere stato inventato tra Robert Louis Stevenson, Jack London e Mark Twain?

46) L’hai inventata da solo la storia che prima i tuoi vestiti erano blu e poi, in onore della Coca Cola, sono diventati rossi?

47) Cosa faresti col nastro adesivo metallizzato e una banana?

48) Dov’è finito il mio modellino di Alfa Romeo blu, scomparsa due giorni dopo il Natale del 1955?

49) Qual è il tuo film natalizio preferito tra i tantissimi che sono stati girati?

50) È vero che le tue fattezze sono ispirate a Capitan Cocò Ricò, disegnato da Dirks nel 1897?

51) Chi spende, spande?

52) Lo sai che un cantante e docente universitario ha pubblicato la canzone Babbo Natale esiste?

53) Cosa ne pensi dei droni?

54) Quant’anni hai?

55) Quando cadde il muro di Berlino te lo saresti immaginato così incasinato il Mondo?

56) Indovina qual è la nazione dove si investe più a favore delle vecchie generazioni che dei giovani?

57) Gesù Bambino è tuo figlio?

58) Quindi che parentela hai col falegname Giuseppe?

59) E soprattutto chi è per te la vergine Maria?

60) Potresti descrivermi con una formula che razza di famiglia è mai la vostra? Prima che ci montino intorno una Commissione parlamentare…

61) Qual è il tuo piatto preferito?

62) Ti senti ancora patrono dei bambini, come quando eri il vescovo di Myra?

63) Perché, nonostante non ne azzecchi una, continuano a invitare Orsini in tv?

64) Sai come fanno a digitare sul cellullare con le unghie lunghe applicate?

65) Cosa vuol dire per te la parola dono?

66) Qual è il tuo colore preferito?

67) Sei a favore del congedo parentale anche per i padri?

68) Come vedi il tuo futuro lavorativo, dato il calo demografico italiano?

69) È vero che parteciperai al boicottaggio contro le friggitrici ad aria, tentativo tecnologico di nobilitare l’aria fritta, prodotto tipico della politica italiana?

70) I tuoi figli lavorano con te o hanno intrapreso altri percorsi, per non sentirsi sempre etichettati come figli d’arte?

71) Cosa ne pensi dei rider? Ti sente un capostipite, sei cosciente di aver dato il cattivo esempio (servizio gratuito, nessuna tutela, lavoro fuori orario), sposi le lotte sindacali della categoria?

72) Gli ambientalisti non ti hanno ancora denunciato per le renne?

73) Sei di destra o di sinistra?

74) Usi chatgpt nel tuo lavoro?

75) I tuoi aiutanti sono regolarmente assunti?

76) Dove vai in vacanza?

77) Perché la sinistra continua a dividersi?

78) Perché non conosco nemmeno una canzone di Taylor Swift?

79) Karl Marx era tuo parente?

80) Ma sei Babbo Natale buono, o Babbo Bastardo?

81) Potresti smettere i panni nordici col barbone bianco e tornare a fare il re mago?

82) Riuscirò a cantare Have yourself a merry little Christmas come Frank Sinatra?

83) Mi hanno rinviato la partenza per il deserto dell’Arabia Saudita. Puoi portarmi tu con le renne?

84) Come si fa a rimanere sempre fedeli alle follie e ai sogni?

85) Se Milano era da bere, Crema è da mangiare?

86) Hai mai pensato di raderti la barba o di farti un pizzetto?

87) Viaggi sopra una slitta imbottita, con renne volanti, mentre la Befana, nella gelida notte del 6 gennaio, si sposta su una vecchia scopa. Non sarà ora di ripensare la parità di genere?

88) In quanto Babbo, pensi di escludere dalla consegna dei regali i bambini milanesi o napoletani che si ostinano a intestare le letterine “a Papà Natale”?

89) Essere chiamato Santa Claus, nei paesi anglosassoni, ti ha mai procurato qualche dubbio sulla tua identità sessuale?

90) Tra te e Gesù Bambino chi è più meritevole dell’orrido aggettivo “iconico”?

91) Perché gli italiani non leggono e noi ci ostiniamo a scrivere?

92) Perché gli intellettuali di destra sono omologhi al sistema e non critici, come dovrebbe essere sempre?

93) Perché non ce la faccio più a leggere un romanzo dove un tale racconta la sua infanzia coi nonni, o un talaltro la sua ennesima relazione extraconiugale?

94) Potresti impedire le “presentazioni di libri”?

95) Caro Babbo Natale, a giudicare dal numero di lettere che ti vengono spedite sei decisamente un lettore forte. Ma tu scrivi?

96) Come hai fatto a diventare il massimo generatore di canzoni tormentone?

97) Si potrà rivedere il ghiacciaio della Marmolada come una volta, o il cambiamento climatico lo ha rovinato per sempre?

98) Sei un genio dei data protection e privacy, visto che non si sa nulla della tua vita?

99) Quante volte sei morto?

