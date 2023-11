Dramma in Grecia. Una nave mercantile battente bandiera delle Comore con 14 persone di equipaggio è affondata al largo di Lesbo ed è in corso un’operazione di salvataggio. Lo ha riferito la Guardia costiera greca, come riporta l’emittente greca Ept News.

Si cercano tutte le persone a bordo, tranne una

Tra i membri dell’equipaggio figurano due cittadini siriani, quattro indiani e otto egiziani, attualmente dispersi. Gli sforzi per individuarli sono già iniziati.

Ritrovato in mare un membro dell’equipaggio, tratto in salvo

Un elicottero della Marina ha tratto in salvo una persona illesa. Nella zona sono presenti diversi mezzi di soccorso, tra cui tre navi della Guardia Costiera che definisce la situazione “critica”.

Le ricerche al largo di Lesbo in Grecia

Sono decollati un elicottero dell’Aeronautica Militare e uno della Marina Militare, mentre è stata attivata anche una fregata della Marina Militare. Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto nella zona marittima a 4,5 miglia nautiche a sud-ovest di Lesbo. Nella zona soffiano forti venti da nord-ovest. Le operazioni di salvataggio vanno avanti a rilento.

I venti di tempesta rendono quasi impossibile l’intervento dei soccorritori a bordo degli elicotteri. Nelle prossime ore diverse unità della Guardia Costiera e della Marina tenteranno nuove ricerche nella zona dell’affondamento per cercare superstiti tra le onde di un mare letteralmente indemoniato. Altri tre aerei, un elicottero e una fregata stanno conducendo le operazioni di ricerca del mercantile, rese difficili dal forte vento.

