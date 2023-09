La cometa C/2023 P1 Nishimura è stata scoperta l’12 agosto 2023 dall’astrofilo giapponese Hideo Nishimura. Si tratta di una cometa di lungo periodo, con un periodo orbitale di circa 435 anni. La cometa è stata scoperta quando si trovava a circa 1 unità astronomica dal Sole, e sta attualmente approssimandosi al perielio, che avverrà il 17 settembre 2023.

Al momento, la cometa è visibile solo attraverso un telescopio nel cielo mattutino in direzione della costellazione del Leone. Con l’avvicinarsi al Sole, l’aumento delle temperature e dell’intensità del vento solare dovrebbe causare un aumento della luminosità della cometa, fino a renderla visibile a occhio nudo dopo il tramonto.

Il momento migliore per osservare la cometa a occhio nudo è previsto per il 17 settembre, quando si troverà nella costellazione della Vergine, molto vicino al Sole. Tuttavia, la vicinanza angolare della cometa al Sole la renderà la cometa molto bassa sull’orizzonte in zone di cielo non particolarmente buie. Inoltre, le comete sono oggetti con un comportamento molto difficile da prevedere, e non è detto che la Nishimura sopravviva al suo incontro ravvicinato con il Sole.

Consigli per osservare la cometa

Se siete curiosi di osservare la cometa, potete provare già dal 10 settembre nella costellazione del Leone con l’aiuto di un buon binocolo o meglio di un telescopio. Il momento giusto per osservarla sarà tre quarti d’ora prima dell’alba.

Per osservare la cometa a occhio nudo, invece, la data migliore è il 17 settembre. La cometa Nishimura si troverà subito dopo il tramonto nella costellazione della Vergine, molto vicino al Sole. Tuttavia, è consigliabile osservare la cometa in un luogo con cielo buio, lontano dalle luci artificiali.

Ecco alcuni consigli per osservare la cometa a occhio nudo:

Cercate un luogo con cielo buio, lontano dalle luci artificiali.

Osservate la cometa dopo il tramonto, quando sarà più alta sull’orizzonte.

Usate un binocolo o un telescopio per individuare la cometa.

Abbiate pazienza e cercate di individuare la cometa nella costellazione della Vergine.

Insomma, la cometa C/2023 P1 Nishimura è un evento astronomico raro e affascinante. Se siete appassionati di astronomia, vi consigliamo di non perdere questa straordinaria opportunità, anche se non è detto che sia visibile a occhio nudo. Il prossimo appuntamento con Nishimura sarà fra 435 anni: un po’ troppo per lasciarsela sfuggire.

